اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

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يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره تشيلسي، اليوم، السبت، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين مان سيتي والبلوز، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتزن.

القنوات الناقلة للمباراة

- beIN Sports HD 2

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-beIN Sports 4K

-beIN Sports HD 11 EN

معلق المباراة

- رؤوف خليف

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي جدول الدوري الإنجليزي

- يدخل مان سيتي مواجهة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، خلف تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.

