اونلاين | «كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR، فى مباراة قوية ببطولة الدوري الإنجليزى YALLA SHOOT.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوم السبت 23 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.