اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

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تشهد الجولة 13 من الدوري الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل تجمع مانشستر سيتي مع تشيلسي على إستاد الاتحاد، حيث ستكون هذه المباراة تحت أنظار ومراقبة 4 أندية على أقل تقدير.

يخشى السيتي و "البلوز" أن تنتهي المواجهة بينهما بالتعادل، وهي النتيجة التي ستكون بمثابة الخسارة لكل منهما خاصة أن تشيلسي يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي خلفه مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الترتيب ليفربول برصيد 34 نقطة.

وسيكون "الريدز" أبرز الأندية التي تأمل أن تنتهي قمة الجولة 13 بالتعادل، حتى يعزز ليفربول الذي سيلتقي مع كريستال بالاس، موقفه في صدارة الترتيب، والابتعاد خطوة جديدة عن حامل اللقب، الذي يعد الخطر الأكبر بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا.