اونلاين | «يلا شوت»MATCH مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب الأنفيلد ، ضمن مبارايات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، ويسعى فريق ليفربول لتوسيع الفارق مع الوصيف نادي مانشستر سيتي وتأكيد تفوقه عليه وذلك بعد الفوز عليه في الجولة الماضية .

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بتعليق عربي للمعلق جواد بده .

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