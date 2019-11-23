اونلاين | «يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League كورة جول رابط ماتش ليفربول LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League كورة جول رابط ماتش ليفربول LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث الحي المباشر عندما يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق كريستال بالاس KOORA ONLINE يوم السبت المقبل 23 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد بمعقل الريدز YALA KOORA حيث سجل محمد صلاح وساديو ماني وفابينهو أهداف فريق ليفربول، واحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء KOORA STAR.

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يلا كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA ONLINE حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين خاصة في ظل بعض التقارير الإنجليزية أن الثنائي محمد صلاح وروبرتسون سيكونان مهددان بعدم المشاركة في المباراة KORA2DAY.

يلا لايف تابع المباراة بين فريق ليفربول وفريق كريستال بالاس بدون تقطيع عبر اليوتيوب وبث الحي الأسطورة ALASTORA ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركزين الثاني والثالث ليستر سيتي وتشيلسي YALA LIVE بينما أصبح الفارق 9 نقاط مع فريق مانشستر سيتي والذي يحتل في المركز الرابع beIN SPORTS.

كورة أونلاين وتعرض الدولي المصري محمد صلاح للإصابة في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة وخرج من اللقاء عن أثرها، حيث لم يشارك مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي الحالي للمنتخبات بسبب تلك الاصابة KOORA ONLINE وفضل السفر إلى دبي من أجل التعافي منها بشكل سريع في الفترة المقبلة، وتلقى أيضاً يورجن كلوب اخبار سيئة بإصابة ثنائي المنتخب الانجليزي جوردان هيندرسون وجو جوميز بعد مباراة منتخب انجلترا الماضية في تصفيات يورو 2020.