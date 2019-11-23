اونلاين | كورة لايف KORA LIVE بث مباشر مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول جودة عالية رابط يوتيوب YOUTUBE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف KORA LIVE بث مباشر مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول جودة عالية رابط يوتيوب YOUTUBE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان اليوم السبت على أرضية ملعب إستاد سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج " والتي دائماً ما تشهد مبارياتها ندية وإثارة .

وفي السطور المقبلة يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بموقف الفريقان في بطولة الدوري الانجليزي بالإضافة إلى أبرز روابط البث المباشر التي تعمل على نقل المباراة بجودة عالية وتعليق عربي دون وجود مشاكل أو أي نوع من أنواع التشويش .

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة يحتل فريق نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 34 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة فيما لم يخسر الفريق في أي مباراة حتى الآن بعد مرور إثني عشر مباراة .

كورة جول KORA GOAL بينما يحتل فريق نادي كريستال بالاس المركز الثالث عشر على سلم ترتيب البريميرليج برصيد خمسة عشر نقطة جمعها الفريق بفضل فوزه في أربعة مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات فيما تكبد الفريق مرارة الخسارة في خمسة مناسبات .

يلا كورة YALLA KORA وقبل اللقاء يسعى الريدز إلى تحقيق الفوز من أجل التشبث بصدارة ترتيب البريميرليج وذلك من أجل الحصول على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ خمسة وعشرين عاماً لكن أصحاب الأرض لن يفرطوا في نقاط المباراة بسهولة خاصةً وأنهم يطمحون لإنهاء البطولة في مراكز متوسطة .

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS وكانت جماهير الريدز قد تلقت مفاجأة غير سارة بعد أن تأكد غياب الدولي المصري محمد صلاح عن المباراة بداعي الإصابة وجلوسه على مقاعد البدلاء لكنهم ينتظرون أن يشارك في الشوط الثاني لحسم المباراة .

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ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

وكما عودكم موقع الخليج 365 الرياضي يمكن للمشاهد الكريم متابعة المباراة على الهواء مباشرةً من خلال روابط البث المباشر التي نرصدها لكم في السطور أدناه بالإضافة إلى القنوات التالية :-

beIN Sports HD 2

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 Slovenija

Canal + Sport France HD

RMC Sport 1