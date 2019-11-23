اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول متعددة YALLAKORA

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بث مباشر كورة أونلاين مباراة كريستال بالاس وليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، KOORA ONLINE، تابع بث مباشر كريستال بالاس وليفربول بالبريميرليج.

ويستضيف ملعب سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس، مباراة الفريق أمام ليفربول، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي KOORA STAR، ليفربول يحل ضيفًا على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول بالبريميرليج

وتقام مباراة كريستال بالاس وليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول بالبريميرليج

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وتُذاع مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

كورة لايف وتلقى الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، صدمة قوية بعد تأكد عدم لحاق نجمه الأول المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، بالمباراة بسبب تأثره بإصابة في الكاحل تعرض لها أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج، بث مباشر KOORA LIVE مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، بالجولة الثالثة عشر بالبريميرليج.

كورة جول ويسعى ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز خارج الديار ومواصلة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، KOORA GOAL، ليفربول يخرج لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34نقطة جمعها من الفوز في 11مباراة والتعادل في واحدة فقط،، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة كريستال وليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر YALLA SHOOT PLUS، بالبريميرليج.

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