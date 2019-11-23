اونلاين | ’’يلا شوت’’ Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر yallakora كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

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موعد المباراة:

من المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم السبت في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.بث مباشر، يلا شووت ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي yalla shoot بث مباشر الليفر وبالاس كورة لايف رابط ماتشليفربول وبالاس اليوم شووت كول كورة تابع ماتشبالاس وليفربول kora live بث الاسطورة مشاهدة كريستال بالاس وليفربول.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة:

تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره كريستال بالاس، اليوم على قنوات "بي إن سبورت 2" ، بتعليق جواد بدة.رابط، ليفربول وبالاس الآن يلا شوت اليوم، ماتشليفر بول وبالاس يلا شوت حصري، كورة جول ليفربول وبالاس بث مباشر kooora goal، كورة ستار ليفربول وبالاس.

الترتيب :

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الذي يليه في المركز الثاني، بينما يتواجد نادي كريستال بالاس في المركز الثاني عشر من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة،live بث الاسطورة مشاهدة ليفربول وبالاس live7hd رابط، ليفربول وبالاس الآن يلا شوت اليوم، ماتش ليفربول وبالاس يلا شوت حصري، كورة جول ليفربول وبالاس

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام كريستال بالاس:

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ميلنر، لوفرين.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو.

خط الهجوم: فيرمينو، أوريجي، ماني.

التشكيل المتوقع لـ كريستال بالاس أمام ليفربول:

حراسة المرمى: غايتا.

خط الدفاع: مارتين كيلي، تومكنز، فان آنهولت، كاهيل.

خط الوسط: تاونسند، ميليفوجيفيتش، مكارثر، كوياتي.

خط الهجوم: زاها، جوردان آيو.

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