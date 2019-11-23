شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 يشهد ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية مواجهة من العيار الثقيل تجمع ميلان وضيفه نابولي في الجولة 13 من الدوري الإيطالي، يدير اللقاء الحكم الأيطالي دانييلي أورساتو.

وأعلن كلاً من ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان وكارول أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن تشكيل فريقيهما للمبارة واللذي جاء كما يلي: تشكيل ميلان: دوناروما هيرنانديز - رومانيولي - موساكيو - كونتي كورنيتش - بيليا - باكيتا Advertisements بونافينتورا - بيونتيك - سوزو تشكيل نابولي: ميريت دي لورينزو - ماكسيموفيتش - كوليبالي - هيساي كاييخون - آلان - زيلينسكي - إيلماس لوزانو - إنسيني.

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