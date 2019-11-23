يوفنتوس يقلب الطاولة أمام أتالانتا ويواصل صداراة الكالتشيو

السبت 23 نوفمبر 2019

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي يوفنتوس وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أتزوري دا إيطاليا، بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة 56 من الشوط الثاني، تمكن أتالانتا من إضافة الهدف الأول، عن طريق اللاعب روبن جوسنز، بعد كرة عرضية من بارو من الجانب الأيمن لداخل منطقة الجزاء قابلها روبن جوسنز برأسية قوية من القائم الثاني سكنت الشباك.

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وفي الدقيقة 74، تمكن جونزالو هيجوايين، من إضافة هدف التعادل ليوفنتوس، بعد استلام الكرة من قبل هيجوايين على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة مع الدوران اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 82، تمكن يوفنتوس من قلب الطاولة على أتالانتا، عن طريق جونزالو هيجوايين، بعد صناعة مميزة من كواردادو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع تمكن باولو ديبالا، من إضافة الهدف الثالث ليوفنتوس.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 35 يحتل بها صدارة جدول الدوري، بينما يبقى أتالانتا عند النقطة 22 يحتل بها المركز الخامس.