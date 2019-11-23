شكرا لقرائتكم ساسى يعود للزمالك بعد انتهاء الراحة الإضافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل ساسي علي راحة من المران أمس الجمعة وانتظم اليوم بشكل طبيعى فى مقر النادى بعدما جاءت قرار الراحة الإضافية بناء على طلبه وتعليمات الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابة اللاعب بشد بسيط في العضلة الضامة مع منتخب تونس بالاضافة لغيابه عن لقاء الفريق المقبل أمام إنبى في الدوري الممتاز في ظل طرده في مواجهة المقاولون العرب بالدورى.
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