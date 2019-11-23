شكرا لقرائتكم ساسى يعود للزمالك بعد انتهاء الراحة الإضافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، إلى مقر النادى الأبيض، اليوم السبت، بعد نهاية الراحة الإضافية التى حصل عليها عقب مشاركته مع نسور قرطاج فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وحصل ساسي علي راحة من المران أمس الجمعة وانتظم اليوم بشكل طبيعى فى مقر النادى بعدما جاءت قرار الراحة الإضافية بناء على طلبه وتعليمات الجهاز الطبي للفريق في ظل إصابة اللاعب بشد بسيط في العضلة الضامة مع منتخب تونس بالاضافة لغيابه عن لقاء الفريق المقبل أمام إنبى في الدوري الممتاز في ظل طرده في مواجهة المقاولون العرب بالدورى.

وبذلك سيكون فرجانى ساسى جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وتواجد ساسى فى صالة الجيمانزيوم بنادى الزمالك لبداية برنامجه لتجهيزه لمواجهة مازيمبى.