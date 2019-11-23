شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مدرب الزمالك مع أفضل حارس فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأولمبى فى مران الفريق اليوم، بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة فى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى انتهت أمس الجمعة بتتويج المنتخب الوطنى باللقب بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.

وعقد دراجان مدرب حراس الزمالك جلسة مع محمد صبحى، أشاد فيها بأدائه مع المنتخب خلال أمم أفريقيا وحصوله على لقب أفضل حارس في البطولة.

وأحتفل لاعبو الزمالك بمحمد صبحى وقاموا بتهنئه بعد مستواه المميز خلال بطولة أمم أفريقيا.

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ولم يشارك حارس الزمالك في المران الجماعي بسبب شعوره بالإجهاد بعد انتهاء أمم أفريقيا.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة إنبى التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.