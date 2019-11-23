شكرا لقرائتكم شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك استعداد لمواجهة إنبي بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراة، فيما يحتل إنبى المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 5 مباريات منذ بداية المسابقة حقق خلالهم التعادل فى مباراة وهزم فى 4 مباريات أخرى.
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