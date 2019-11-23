شكرا لقرائتكم شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك استعداد لمواجهة إنبي بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من البرنامج البدني الذى خضع له في الفترة الأخيرة وجاءت مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه تماماً والتأكد من جاهزيته للمباريات قبل مواجهة إنبى، التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وأدى الثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق اليوم ويخضع الثنائي لتدريبات خاصة في إطار تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزهما بالشكل المناسب للمباريات المقبلة، ويغيب بن شرقى عن الأبيض فى لقاء إنبى القادم للإيقاف بينما يسعى جهاز الزمالك لوصول طارق حامد إلى أفضل جاهزية.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراة، فيما يحتل إنبى المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 5 مباريات منذ بداية المسابقة حقق خلالهم التعادل فى مباراة وهزم فى 4 مباريات أخرى.