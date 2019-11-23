شكرا لقرائتكم المقاولون يتعادل 1 – 1 مع أسوان فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون ضد أسوان بالتعادل الإيجابى 1 – 1 فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى.

افتتح التسجيل للمقاولون العرب محمود السيد فى الدقيقة 8 قبل أن يتعادل أوميد أوكرى لأسوان فى الدقيقة 22 .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، محمد سالم، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد ومعروف يوسف.

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وجاء تشكيل أسوان كالتالي: رضا السيد، طارق أبو العز، محمد جابر، ابراهيم القاضي، محمود نعيم، هيثم الفيل، خالد الشيخ، أوميد أوكري، ابراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد الرحمن جبنه.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 4 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .