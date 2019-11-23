شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل مصطفى محمد ومحمد عبد السلام لاعبا الزمالك والمنتخب الأولمبى على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بسبب الإجهاد عقب انتهاء مشاركتهما بشكل أساسي في مباريات المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مؤخرا وسينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدا الأحد.
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