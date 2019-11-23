شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم إمام عاشور صانع ألعاب الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بعد عودته من صفوف المنتخب الأولمبي بعد بطولة أمم أفريقيا التي توج بها الفراعنة مؤخراً، شارك عاشور في التدريبات الجماعية فور عودته استعدادا للمباريات القادمة مع الزمالك.

يشار إلى أن الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خلال الوقت الحالى لمواجهة إنبى التى ستقام بعد غد الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وانتهى إمام عاشور من التواجد مع المنتخب الأولمبى، أمس الجمعة، حيث توج الفراعنة بلقب البطولة الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف واكتفى جهاز المنتخب الأولمبى بتواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء فى تلك المباراة.

وحصل مصطفى محمد ومحمد عبد السلام لاعبا الزمالك والمنتخب الأولمبى على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بسبب الإجهاد عقب انتهاء مشاركتهما بشكل أساسي في مباريات المنتخب الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مؤخرا وسينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدا الأحد.