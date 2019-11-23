شكرا لقرائتكم محمود وادى يشارك فى تدريبات المصري البورسعيدي بعد عودته من معسكر منتخب فلسطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصري البورسعيدي فى تدريبات الفريق اليوم عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين الذي خاض خلاله مباراتين بالتصفيات المزدوجة لكأس أسيا وكأس العالم أمام كل من منتخب اليمن ومنتخب أوزبكستان . وأدى اللاعب مرانًا منفردًا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى. ويستعد المصري البورسعيدى لمواجهة نواذيبو الموريتانى فى الأول من ديسمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة الاولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية

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