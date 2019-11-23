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اتحاد الكرة يقرر صرف 250 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب مصر الأولمبي...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة صرف 250 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب مصر الأوليمبي عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 والفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 تخت 23 سنة التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

 

وتوج المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب بكأس الأمم الإفريقية عقب فوزه على كوت ديفوار، بفوز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

 

تنص لائحة المكافأت الخاصة بالمنتخب الاوليمبي على صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو و 150 ألف جنيه مكافأة الفوز بلقب أمم أفريقيا.

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