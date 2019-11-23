شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف 250 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب مصر الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تنص لائحة المكافأت الخاصة بالمنتخب الاوليمبي على صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو و 150 ألف جنيه مكافأة الفوز بلقب أمم أفريقيا.
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