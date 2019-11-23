شكرا لقرائتكم اعرف قرارات لجنة مسابقات القسم الثانى بعد الجولة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل وعضوية كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء واحمد نسيم مقرر اللجنة لمناقشة تقارير مراقبى المباريات فى الجولة الخامسة للمجموعتين الأولى والثالثة ، بالإضافة لمباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا التى كانت مؤجلة من الجولة الرابعة للمجموعة الثانية وجاءت القرارات على النحو التالى : -

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