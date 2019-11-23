شكرا لقرائتكم اتحاد تين كات يأمل بالعودة إلى الانتصارات أمام الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث اتحاد جدة عن إيقاف مسلسل الخسائر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يحل يوم الأحد ضيفاً على الاتفاق في الجولة العاشرة من المسابقة.

وتعرض اتحاد جدة إلى 4 خسائر متتالية في المسابقة تسببت برحيل مدربه السابق التشيلي خوسيه لويس سييرا وتكليف محمد العبدلي، قبل أن يتم التعاقد مع الهولندي هينك تين كات الذي قاد الفريق في مباراة واحدة كانت أمام الرياض في كأس الملك.

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وخسر الاتحاد أمام الوحدة وهي المباراة التي أقيل بعدها سييرا، وتلا تلك الهزيمة 3 هزائم أمام الحزم وأبها والأهلي وضعته في المركز 13 برصيد 9 نقاط، ويأمل المدرب الهولندي إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من خلال تحقيق الفوز في المباراة الدورية الأولى له كمدرب.

وفي المقابل لا يختلف وضع الاتفاق كثيراً عن ضيفه حيث عانى من تذبذب المستوى هذا الموسم إلا أنه بدأ بطريق العودة في المرحلتين الماضيتين بفوزه على العدالة وتعادله أمام الفيحاء.

ولا يبتعد الاتفاق كثيراً عن الاتحاد في سلم الترتيب حيث يحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن ضيفه.