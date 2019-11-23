شكرا لقرائتكم مهاجم أوراوا: سنظهر بشكل مختلف أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق شينزو كوروكي مهاجم أوراوا رد دياموندز بالثقة التامة في نجاح ناديه في تحقيق انتفاضة أمام الهلال السعودي وتعويض خسارته في لقاء الذهاب من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة.

وفاز الهلال ذهابا بهدف نظيف عن طريق أندري كاريو في الرياض بينما يستضيف أوراوا مباراة الإياب في استاد سايتاما، وسيحاول النادي الياباني التتويج باللقب الذي أحرزه في 2007 و2017.

وإذا نجح أوراوا في حصد اللقب، كما فعل أمام الهلال منذ عامين، فهذا سيجعله أول فريق ينال اللقب ثلاث مرات منذ انطلاق البطولة بشكلها الحالي في 2002.

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لكن فريق المدرب تسويوشي أوتسوكي سيكون مطالبا بتحسين مستواه كثيرا بعد الظهور بشكل متواضع في الرياض حيث كان من الممكن أن يتعرض لهزيمة ثقيلة.

وقال كوروكي: رغم أننا خسرنا في الذهاب 1-صفر فإننا لا نزال نملك فرصة وما شاهده الناس في السعودية وما سيحدث غدا هما أمران مختلفان تماما وأنا متأكد من ذلك. بكل تأكيد نحتاج إلى تسجيل هدفين على الأقل للفوز بهذا اللقب لذا سنكون في حاجة لفرض الضغط بقوة والعمل بجدية شديدة.

وزاد: لكن في الوقت ذاته يجب أن نتحلى بالتوازن ولا يمكن الاندفاع إلى الهجوم فقط وإلا سنستقبل الأهداف وإذا استقبلنا هدفا واحدا سنحتاج إلى ثلاثة أهداف وهو ما يجعل المهمة أصعب.

وسيرحب أوراوا بعودة الحارس الأساسي شوسواكو نيشيكاوا، الذي غاب عن الذهاب بسبب الإيقاف، كما يبدو محمد كنو لاعب الوسط قريبا من المشاركة مع الهلال بعد الغياب عن مباراة الرياض بسبب الإصابة.