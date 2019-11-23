شكرا لقرائتكم النصر يبحث عن خطف الصدارة أمام الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع النصر لاعتلاء الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم النصر مستوياتٍ مميزة في آخر 4 مباريات له والتي حقق فيها العلامة الكاملة ووضعته مع الهلال في صدارة الدوري برصيد 20 نقطة.

ويعاني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر من الغيابات التي داهمت الفريق، إذ لن يتمكن الثنائي عبدالله الخيبري وعبدالرحمن العبيد من المشاركة في اللقاء بسبب الإصابات التي لحقت بهم في معسكر المنتخب السعودي الأخير.

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ومن المتوقع أن يزج فيتوريا بالثنائي مختار علي وعوض خميس لتعويض غيابهم في المواجهة التي يبحث فيها الفريق عن الانتصار الخامس على التوالي.

وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في المرحلتين السابقتين بخسارته أمام الشباب والرائد.

وقدّم الوحدة أداء مميزاً عقب تحقيقه 6 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين إلا أنه تعثر بالخسارة في آخر مرحلتين أمام الشباب والرائد، ليحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.