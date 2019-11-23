بداية طيبة لمورينيو مع توتنهام في البريميرليغ









اسماء السيد - حقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بداية طيبة مع فريقه الجديد توتنهام بعد حلوله الاربعاء بدلا من الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فقاده الى فوزه الاول في ست مباريات والاول خارج ملعبه منذ كانون الثاني/يناير، السبت على مضيفه وست هام 3-2 في افتتاح المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وارتقى سبيرز من المركز الرابع عشر الى السادس موقتا، بفض أهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (36)، البرازيلي لوكاس مورا (43) ونجم هجومه هاري كاين (49).

وقدم مورينيو هدية مبكرة لجماهير الفريق اللندني التي عبرت عن حزنها لاقالة بوكيتينو الذي رفع توتنهام الى مصاف الاندية الكبرى في غضون خمسة مواسم ونصف الموسم واوصله الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

ومنذ قدومه الى مقعد تدريب بورتو في 2002، لم يخسر مورينيو في مباراته الاولى مع فريقه الجديد، فحقق 3 انتصارات و3 تعادلات.

وابقى مورينيو بديلا لاعب الوسط الدنماركي كريستيان اريكسن المرشح للرحيل عن نادي شمال لندن، وعلق هذا الامر قبل انطلاق المواجهة "يجب ان نتخذ القرار الصحيح من اجل النادي".

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ودفع مدرب تشلسي ومانشستر يونايتد السابق بالرباعي الهجومي المؤلف من سون وكاين وديلي الي ومورا، فيما ابقى لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو الذي اعتمد عليه كثيرا بوكيتينو على مقاعد البدلاء ودفع بدلا منه اريك داير.

وفي ظل اصابة الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، لعب البرازيلي روبرتو في صفوف وست هام ولم يكن موفقا، فمني فريقه بخسارته الخامسة في آخر ست مباريات.

وست هام الذي لعب على استاده الاولمبي غرب العاصمة امام 59 ألف متفرج، قلص الفارق عبر ميكال انتونيو (73)، ثم سجل هدفا شرفيا في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت البدل عن ضائع عبر مدافعه الايطالي انجيلو اوغبونا.

وينتظر مدرب وست هام التشيلي مانويل بيليغريني لمعرفة ما اذا كان مصيره سيكون مشابها لبوكيتينو، اذ تراجع فريقه الى المركز السادس عشر.

ملخص مباراة توتنهام ووست هام: