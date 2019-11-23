- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من مورينيو بعد الفوز علي وست هام والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
مورينيو
عقب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام من خلال الوسائل الاعلام الانجليزية بعد ظهوره الاول مع السيزر منذ اربعة ايام مكان المدرب الاسباني بوتشتينيو الذي اقيل من منصبه بسبب سوء النتائج .
وقال مورينيو ان الفوز اليوم أدى بسبب روح اللاعبين الجيدة وإصرارهم على الفوز وليس بسببه لانه لم يأخذ الوقت الكافي للاستعداد للمباراة حيث قال ان فوز اليوم يرجع للمستوي الرائع الذي قدمه اللاعبين
واشاد مورينيو ببعض نجوم الفريق وعلي رأسهم الكوري الجنوبي سون حيث قال انه لاعب رائع يستغل دائما المساحات لتسجيل الاهداف والتمرير ، واشاد بالنجم الانجليزي ديل آلي ولوكاس مورا وقال انهم لاعبين رائعين فنيا .
وأتم: انني كنت بعيد لفترة ليس بالقصيرة عن عالم التدريب حيث كنت اجهز نفسي من خلال السنة الماضية من اجل تلك اللحظة وانا فخور اني اقود هذا الفريق الرائع .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح ناري من مورينيو بعد الفوز علي وست هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.