تصريح ناري من مورينيو بعد الفوز علي وست هام 

السبت 23 نوفمبر 2019

مورينيو

عقب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام من خلال الوسائل الاعلام الانجليزية بعد ظهوره الاول مع السيزر منذ اربعة ايام مكان المدرب الاسباني بوتشتينيو الذي اقيل من منصبه بسبب سوء النتائج .

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وقال مورينيو ان الفوز اليوم أدى بسبب روح اللاعبين الجيدة وإصرارهم على الفوز وليس بسببه لانه لم يأخذ الوقت الكافي للاستعداد للمباراة حيث قال ان فوز اليوم يرجع للمستوي الرائع الذي قدمه اللاعبين

واشاد مورينيو ببعض نجوم الفريق وعلي رأسهم الكوري الجنوبي سون حيث قال انه لاعب رائع يستغل دائما المساحات لتسجيل الاهداف والتمرير ، واشاد بالنجم الانجليزي ديل آلي ولوكاس مورا وقال انهم لاعبين رائعين فنيا .

وأتم: انني كنت بعيد لفترة ليس بالقصيرة عن عالم التدريب حيث كنت اجهز نفسي من خلال السنة الماضية من اجل تلك اللحظة وانا فخور اني اقود هذا الفريق الرائع .