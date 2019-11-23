مورينهو ينجح في الظهور الأول مع توتنهام 

السبت 23 نوفمبر 2019

نجح البرتغالي جوزيه مورينهو في ظهوره الاول مع فريقه الحالي توتنهام في خطف انتصار مستحق واعلانه عن نفسه امام ويستهام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين .



وسجل هدف اللقاء الاول الكوري الجنوبي سون من تمريرة رائعة من الفتي الانجليزي دي آلي في الدقيقة ٣٦ من الشوط الاول ، وسجل الهدف الثاني اللاعب البرازيلي لوكاس مورا بعد تمريرة من الكوري سون في الدقيقة ٤٣ لينهي توتنهام الشوط الاول بالتقدم ٢/٠ .

ويستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني في محاولات من توتنهام لاحراز الهدف الثالث والذي نجحه في تسجيله هداف الفريق هاري كين في الدقيقة ٤٩ ، وسجل الهدف الاول لصالح ويستهام انطونيو في الدقيقة ٧٣ ، وقبل نهاية المباراة سجل المدافع اوجبونا الهدف الثاني ف الدقيقة ٩٦ من زمن الوقت الاضافي لتنتهي المباراة ٣/٢ لصالح توتنهام .