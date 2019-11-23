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شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي امام برايتون والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
ليستر سيتي يحل ضيفا ثقيلا علي برايتون في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .
ويدخل ليستر سيتي بكامل قوته لقاء اليوم حيث جاء تشكيل اللقاء علي النحو التالي :.
حراسة المرمي : شمايكل
خط الدفاع : سيونكو- شيرويل-بيريرا -ايفانس
خط الوسط : نديدي-بيريز-تيلمينس-ماديسون-بارينيس
خط الهجوم : جيمي فاردي
ويدخل برايتون بالتشكيل التالي :.
حراسة المرمي : رايان
خط الدفاع: دافي -بران-ويبستير
خط الوسط : مونتويا-بروبر-ستيفنز-مارش
خط الهجوم : ماوباي-موي-تروسارد
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