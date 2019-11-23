شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يقود تشكيل أرسنال في مهمة سهلة أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 أرسنال يستضيف ساوثهامبتون بعد قليل علي ملعب الامارات في الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" .

ويدخل المدرب اوناي ايمري بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : لينو خط الدفاع: دافيد لويز-سوكراتيس-شامبيرس خط الوسط :بيلرين-جيندوزي-توريرا-تيرني خط الهجوم :اوزيل-لاكازيت-اوباميانج Advertisements ويدخل ساوثهامبتون المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : مكارثي خط الدفاع : ساويرس- بيدناريك-ستيفنس-بيرتراند خط الوسط : وارد- هوبيرج-ارمسترونج خط الهجوم :ريدموند-اينجز-اوبافيمي

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