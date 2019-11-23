شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 يحل ليفربول ضيفا ثقيلا علي كريستال بالاس في الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " البريمرليج" في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة .

ويدخل الالماني يورجن كلوب الحائز علي جائزة افضل مدب في العالم بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : اليسون خط الدفاع : فان دايك - ارنولد-لوفرين-ريبرتسون خط الوسط: فابينهو- فينالدوم-هيندرسون Advertisements خط الهجوم : ماني -شامبرلين-فيرمينيو ويدخل كريستال بالاس المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : جوايتا خط الدفاع: وارد-تومينكز-كاهيل-انهولت خط الوسط :كوياتي-تاونسيند-ماركاثر-زاها-ميليفوجيفيتش خط الهجوم: أيو ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ٣٤ نقطة ، بينما يحتل كريستال بالاس المركز ١٢ برصيد ١٥ نقطة .

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