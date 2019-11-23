شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة في نابولي والضحية الجمهور والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 نابولي يشهد فريق نابولي الايطالي اوضاع غير مستقرة داخل الفريق حيث يوجد مناوشات والعديد من المشكلات داخل الفريق بعد تمرد نجوم الفريق ضد رئيس النادي "أوريليو دي لاورينتيس" .

Advertisements وقرر رئيس النادي بيع نجوم الفريق بعد التمرد الذي قام به اللاعبين ضده وهما كاليخون وانسايني وكوليبالي ، ميرتينز وألان والتخلص منهم في الميركاتو الشتوي القادم . وجاء سبب التمرد بعد ان أمر رئيس النادي الايطالي بالدخول الي معسكر مغلق بسبب تدهور نتائج الفريق وكان الرد من اللاعبين بالتمرد ورفضهم للمعسكر والرجوع الي منازلهم . ومن المتوقع أن تتصارع معظم الأندية الكبرى في أوروبا على كوليبالي، والذي كان هدفًا للعديد منها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

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