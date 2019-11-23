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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحقق فوزاً صعباً على ليجانيس ويستمر في صدارة الليجا والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
برشلونة وليجانيس
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي برشلونة وليجانيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي تقام على أرضية ملعب بوتاركي، بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.
افتتح التسجيل اللاعب يوسف النصيري، لمصلحة ليجانيس في الدقيقة 12، بعد أستلامه للكرة على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد كرة رائعة في أقصى الزاوية البعيدة لم يتحرك لها تير شتيجين.
وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، تمكن لويس سواريز من إضافة هدف التعادل لبرشلونة، بعد خطأ لصالح برشلونة من منتصف الملعب، ميسي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء قابلها سواريز برأسية مرت بجوار الحارس داخل الشباك.
وفي الدقيقة 80، تمكن البديل أرتورو فيدال، من تسجيل هدف برشلونة الثاني، بعد ركلة ركنية للبارسا من الجانب الأيمن أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أرتطمت بمدافع ليجاليس ووصلت لفيدال على خط المرمى الذي سددها بسهولة في المرمى محرزاً هدف التقدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 28 محتلاً صدارة الدوري الإسباني، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.
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