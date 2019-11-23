الامارات | كلوب: هناك مشكلة قادمة بسبب تأهل مصر ومحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: هناك مشكلة قادمة بسبب تأهل مصر ومحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب صعود منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020 في بوادر أزمة جديدة ولكن هذه المرة في فريق ليفربول، وذلك بسبب تعارض موعد الأولمبياد مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أشار إليه المدرب الإلماني يورغن كلوب خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة حيث لمح برفض فكرة مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي.

وكان الشارع الرياضي المصري قد انقسم اليومين الماضيين على قرار مشاركة اللاعب فمنهم من يرى أن مشاركة اللاعب ضرورية ومنهم من يرى عدم أحقيته في المشاركة مكان أي لاعب أخر تواجد في القائمة.

وأشار كلوب إلى أن تأهل مصر للأولمبياد يمثل "مشكلة" له، لأنه قد يعني مشاركة صلاح في الدورة التي يتعارض توقيتها مع انطلاقة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وقال كلوب: "لقد اكتشفت حديثا أن المنتخب المصري تأهل للأولمبياد، وهو ما سيشكل مشكلة لنا بالمستقبل، يجب علي التحدث مع مو (صلاح)".

ونجح المنتخب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو قبل أيام، بانتصاره على جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما، مما يعني احتمالية مشاركة صلاح من بين اللاعبين الثلاثة المسموح لهم بالمشاركة فوق سن 23 عامافي الأولمبياد.