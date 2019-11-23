شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة كريستال بالاس، في الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي.

وحل الدولي المصري محمد صلاح بديلًا، حيث عانى مؤخرًا من إصابة في الكاحل، وفضّل «كلوب» عدم الدفع به من بداية اللقاء.

ويضم التشكيل كلًا من: «أليسون، ترينت، فان دايك، لوفرين، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، تشامبرلين، فيرمينو».