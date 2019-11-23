شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة كريستال بالاس، في الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي.
وحل الدولي المصري محمد صلاح بديلًا، حيث عانى مؤخرًا من إصابة في الكاحل، وفضّل «كلوب» عدم الدفع به من بداية اللقاء.
ويضم التشكيل كلًا من: «أليسون، ترينت، فان دايك، لوفرين، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، تشامبرلين، فيرمينو».
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.