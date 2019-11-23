شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتغلب على ويستهام «3-2» في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح توتنهام في تحقيق الفوز على ويستهام، السبت، بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي.

وتحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه مورينيو، تمكن توتنهام من حصد نقاط المباراة الثلاثة، ليرفع رصيده إلى النقطة 17، في المركز السادس، بينما توقف رصيد ويستهام عند النقطة 13، في المركز الـ16.

تقدم توتنهام بهدفين في الشوط الأول عن طريق هيونج مين سون، في الدقيقة 35، ولوكاس مورا، في الدقيقة 43،وأضاف هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يقلص ويستهام الفارق بهتسجيل هدفين عن طريق ميشيل أنطونيو وأوجبونا، في الدقيقتين 73و 96.