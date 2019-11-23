شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة والجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر اتحاد الكرة بياناً وجه خلاله الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأجهزة الدولة، والجماهير، والمنتخب الأوليمبي، بعد نجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي انتهت بتتويج المنتخب المصري بلقبها.

وجاء نص البيان وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة كالتالي..

«يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بعميق الشكر للسيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئته المباركة لأبنائنا أعضاء المنتخب الوطني الأوليمبي بمناسبة تحقيق انجاز التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، تلك التهنئة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس شباب مصر كلهم، وتؤكد على أن الدولة تقدر كل جهد نحو إعلاء شأن الوطن، وتثمن في الوقت نفسه عطاء المخلصين من أبنائه.

كما يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر لأجهزة الدولة كافة وفي القلب منها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على وقفتها بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي حتى تكللت جهوده بالنجاح، مؤكدا على أن شباب مصر في كرة القدم سيظل على العهد به حتى يحقق النقلة المرجوة في تاريخ الكرة المصرية بإذن الله.

كما يحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه شكره إلى اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة على النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم البطولة الذي جاء تأكيدا على ريادة مصر أفريقيا ووقوفها بالفعل على أعتاب العالمية في مجال تنظيم البطولات الرياضية.

أما بالنسبة لجماهير الكرة المصرية، فيؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن زحفها الكثيف للمدرجات ومؤازرتها الحثيثة وتشجيعها الحماسي لأبناء مصر الأبطال يمثل موقفا وطنيا رائعا يطوق أعناقنا وأعناق أبنائنا أعضاء المنتخب الأوليمبي، بجميل يجعلنا عازمين على بذل كل امكاناتنا حتى نبقى عند حسن الظن بنا، فضلا عن أن هذه الوقفة تؤكد من جديد أنه لا غنى عن وجود تلك الجماهير المخلصة والملتزمة في مدرجات ملاعب كرة القدم، مقدرين في الوقت نفسه كل جهود الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما يعبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن فخره واعتزازه بأبنائه لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني الوطني بروحهم المعنوية العالية وحسهم الوطني البالغ وكفاءاتهم الفنية التي أكدوها بجهدهم الفائق في كل مراحل البطولة، ويجعلنا على العهد باستمرار دعم مسيرته الناجحة«.