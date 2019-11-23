 مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر وذلك في مباراة بالجولة الثالثة عشر في الدوري الانجليزي الممتاز في مباراة مرتقبة بين الفريقين

وأعلن يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول وجاء كالتالي: حراسة المرمي : اليسون خط الدفاع : فان دايك - ارنولد-لوفرين-ريبرتسون خط الوسط: فابينهو- فينالدوم-هيندرسون Advertisements خط الهجوم : ماني -شامبرلين-فيرمينيو ويدخل كريستال بالاس المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : جوايتا خط الدفاع: وارد-تومينكز-كاهيل-انهولت خط الوسط :كوياتي-تاونسيند-ماركاثر-زاها-ميليفوجيفيتش خط الهجوم: أيو ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ٣٤ نقطة ، بينما يحتل كريستال بالاس المركز ١٢ برصيد ١٥ نقطة .

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