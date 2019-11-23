شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامبي بارو يقود هجوم اتالانتا أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل كلا من فريقي يوفنتوس وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الايطالي، والتي ستقام على أرضية ملعب أتليتي أتزوري دا إيطاليا.

حيث أعلن ، المدير الفني جيان بييرو جاسبيريني لفريق اتالانتا، عن تشكيل فريقه، وجاء كالتالي: حراسة المرمى: جوليني. Advertisements خط الدفاع: تولوي، بالومينو، ديمسيتي. خط الوسط: هاتبيور، دى رون ، فريلير، جوسنيس، باشاليتش . خط الهجوم : جوميز ، بارو. يغيب عن صفوف اتالانتا بداعي الإصابة المهاجمان الكولومبيان دوفان زاباتا و ولويس موريل ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة..

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