شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» ينهي تحضيراته لمواجهة أوراوا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم (السبت) تحضيراته الميدانية، استعدادا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، في تمام الساعة السابعة مساء غد (الأحد) بتوقيت طوكيو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.
وتركزت الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت على استاد سايتاما، على الجوانب الفنية، واشتمل التدريب على تدريبات فنية، وجمل تكتيكية، ومناورة على نصف الملعب.
وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
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