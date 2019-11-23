شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال: مباراة أوراوا صعبة.. سنلعب من أجل البطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طوكيو)

أكد مدرب الفريق الهلالي رازفان لوشيسكو، أن مواجهة غد (الأحد) أمام فريق أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا مهمة، وشوطها الثاني يبدأ غداً، وشوطها الأول انتهى لمصلحتنا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (السبت): لو تحدثنا عن مباراة الذهاب كان بالإمكان أن تكون نتيجتها أكثر من هدف ولكن لم يحالفنا الحظ وهذه هي كرة القدم.

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وتابع: «سندخل المواجهة بمسؤولية عالية وإرادة كبيرة، نعرف أنها ستكون مباراة صعبة لكن سنلعب بأسلوبنا وأدائنا، في الأخير هي حلم للجميع ونحاول أن نلعب من أجل تحقيق الحلم».

وقال رزافان عن الأجواء الماطرة في سايتاما «الأجواء المناخية مختلفة على ما هي عليه في السعودية وهي من العوامل التي قد تواجه أي فريق وسنتعامل معها بالشكل المطلوب».

من جانبه، تحدث قائد الهلال محمد الشلهوب عن استعدادهم للمباراة قائلا «‏حرصنا منذ بداية البطولة على تكوين فريق بروح العائلة الواحدة، وسنواصل غداً ما بدأناه».

واختتم الشلهوب حديثه خلال المؤتمر بقوله «أنا سعيد بوجودي في النهائي بعد 19 عاما، بعد أول نهائي لي عام 2000 أمام جابيليو الياباني».