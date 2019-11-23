شكرا لقرائتكم طنطا ضد طلائع الجيش..مباراة سلبية دون هجمات خطيرة أو فرص محققة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مواجهة فريق طلائع الجيش ونظيره طنطا بالتعادل السلبي في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري على ستاد طنطا الرياضى فى أول ظهور لمدرب طلائع الجيش طارق يحي.

وجاءت مجريات الامور هادئة فى اغلبها دون تشكيل خطورة أو إهدار فرص محققة للفريقين ، حيث سيطر التعادل السلبي على كل شئ وتعادلا الفريقين فى كل شئ تقريبا.

واختفت الخطورة من احداث أول 45 دقيقة من عمر المباراة حيث تبادل الفريقيان الللعب فى منتصف الملعب غير أن عمرو جمال لاعب الجيش لعب كرة عرضية في الدقيقة 40 مرت بمحازاة المرمي دون أن تتسب فى أى إزعاج.

واحتسب الحكم أحمد الغندور 4 دقائق كوقت بدل ضائع فى الشوط الثاني دون أى خطورة كما احتسب دقيقة واحدة فى الشوط الاول وقت بدل ضائع مرت بسلام ايضا.

وظهر لاعبو فريق طلائع الجيش الأول لكرة القدم ، مرتدين تشيرتات عليها صورة الراحل علاء على لاعب نادى الزمالك الأسبق ، والذى وافته المنية منذ أيام اثر صراع مع المرض أثناء عمليت الاحماء تخليدا لذكري زميلهم .

عادت عجلات الدوري المصري إلى الدوران اليوم السبت ، بعد التوقف الدولى وانتهاء بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والتي توج بها أبناء شوقي غريب.

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ويحل فريق طلائع الجيش ضيفا على نظيره طنطا في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد طنطا الرياضى .

وبهذا التعادل رفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى اثنين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف .

فيما تقدم الطلائع إلى المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى 3 مباريات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وشهدت مباراة طنطا والطلائع اليوم الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع بعد رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس بسبب تراجع النتائج حيث سيبحث طارق يحيى الذى دخل بالفريق معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية خلال فترة توقف المسابقة لتحقيق الفوز الاول للفريق فى المسابقة .