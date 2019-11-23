شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تشكر برومو فيجن على تنظيم حفل ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت شركة بريزنتيشن الشكر لشركة برومو فيجن، التي تعاونت معها في تنظيم حفل ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة والتي استضافتها مصر في الفترة من من ٨ نوفمبر وحتي 22 نوفمبر ، والتي ضمت أقوي منتخبات القارة السمراء، ونجحت مصر في الصعود لأولمبياد طوكيو برفقة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بالإضافة لنجاح الفراعنة في التتويج باللقب بعد الفوز علي كوت ديفوار في المباراة النهائية 2 / 1.

ونجحت شركة برومو فيجن برئاسة الأستاذ محمد يحيي لطفي في تنفيذ كل المهام المطلوبة ،وعاونت شركة بريزنتيشن في خروج حفل الختام بأفضل شكل، في ظل وجود كتيبة عمل كبيرة اشرف علي عملها عهد أبو الاسعاد وكنزي مظهر، بالتعاون مع مديري إدارات بريزنتيشن أحمد رفاعي،أحمد عبادة و أحمد الحسيني ، محمد العشري، أحمد عبد العزيز، ماجد الديباوي، إحمد دياب، إبراهيم مراد.

أعادت مصر من جديد للأذهان خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنه نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر فى العام الجاري ، بعد أن نال حفل الختام ومن قبله حفلي الافتتاح والقرعة إشادة الجميع، سواء من داخل الإتحاد الافريقي أو من جانب ممثلي الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لتواصل شركة بريزنتيشن برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي نجاحاتها في كل ما أسند إليها لإنجاح البطولة بمعاونة شركة بروموفيجن، خاصة في حفل الختام الذي شهد مشاركة السوبر ستار تامر حسني بأغنية جيل جديد، وبعدها عرض الألعاب النارية العالمي، الذي أشرف عليه الفنان أحمد عصام.