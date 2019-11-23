شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الزمالك فى دورى ابطال افريقيا بعد التعديلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا بداية من الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتم تقديم مواعيد المباريات منذ الجولة الرابعة لبطولة دوري الأبطال حيث سينهي الزمالك مبارياته في دور المجموعات قبل خوضه السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر له يوم 14 فبراير المقبل. الجولة الرابعة 10 و 11 يناير بدلا من 14 أو 15 فبراير. الجولة الخامسة 24 و25 يناير بدلا من 21 و22 فبراير. الجولة السادسة 31 يناير و 1 فبراير بدلا من 6 و 7 مارس. ذهاب دور الثمانية 28 و29 فبراير بدلا من 3 و 4 أبريل. Advertisements إياب دور الثمانية 6 و7 مارس بدلا من 10 و11 أبريل. ذهاب نصف النهائي 1 و2 مايو بدلا من 24 و25 أبريل. إياب نصف النهائي 8 و9 مايو بدلا من 1 و2 مايو. النهائي 29 مايو. كان الكاف قد حدد مسبقا مواعيد أول 3 مواجهات للزمالك فى دور المجموعات حيث سيلتقى الأبيض يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى مع مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى ثم سيخوض مباراة أول أغسطس الأنجولى يوم 7 ديسمبر المقبل ثم سيلتقى مع زيسكو الزامبى يوم 28 من الشهر ذاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك فى دورى ابطال افريقيا بعد التعديلات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.