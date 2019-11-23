شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الزمالك فى دورى ابطال افريقيا بعد التعديلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجولة الرابعة 10 و 11 يناير بدلا من 14 أو 15 فبراير.
الجولة الخامسة 24 و25 يناير بدلا من 21 و22 فبراير.
الجولة السادسة 31 يناير و 1 فبراير بدلا من 6 و 7 مارس.
ذهاب دور الثمانية 28 و29 فبراير بدلا من 3 و 4 أبريل.
إياب دور الثمانية 6 و7 مارس بدلا من 10 و11 أبريل.
ذهاب نصف النهائي 1 و2 مايو بدلا من 24 و25 أبريل.
إياب نصف النهائي 8 و9 مايو بدلا من 1 و2 مايو.
النهائي 29 مايو.
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