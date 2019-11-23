شكرا لقرائتكم ميلاد شركة الإفريقية للأمن فى بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت شركة الإفريقية للأمن في كتابة شهادة نجاح بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة من الناحية الأمنية، والتي استضافتها مصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتي 22 نوفمبر ، والتي ضمت أقوي منتخبات القارة السمراء، ونجحت مصر في الصعود لأولمبياد طوكيو برفقة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بالإضافة لنجاح الفراعنة في التتويج باللقب بعد الفوز علي كوت ديفوار في المباراة النهائية.

وبذل مسئولو شركة الإفريقية برئاسة اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جهودا كبيرة في خروج البطولة أمنيا بأفضل شكل، من خلال تسيير الأمور علي الجماهير وفي نفس الوقت التعامل بكل حزم مع الخارجين عن النص، وعلي الرغم من تواجد اللواء محمد نبيل خلف الكواليس الا ان دوره كان واضحا في تقديم صورة مشرفة للأمن المصري لجميع دول العالم، كما بذل اللواء محمود طاهر العضو المنتدب جهودا كبيرا في قيادة فريق عمل الشركة والسيطرة علي الاستاد.

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وتقدم شركة الافريقية مفهوما جديدا لعمل شركات الأمن، التي تتبع أكثر السبل تقدما علي مستوي العالم وتراعي بجانب فرض النظام والأمن العمل علي التيسير على المواطنين وجميع عناصر المنظومة في كل المجالات.

وأعادت مصر من جديد للأذهان خلال بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنه نجاحها منقطع النظير في بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر فى العام الجاري ، والتي قامت شركة الإفريقية أيضا بالإشراف الأمني عليها ،لتخرج بهذا الشكل الرائع رغم إقامة بطولة الكبار لأول مرة بمشاركة ٢٤ منتخبا.