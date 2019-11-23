شكرا لقرائتكم طنطا ضد طلائع الجيش .. نشوب حريق داخل المبني الاجتماعي أثناء المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الدقيقة 12 من الشوط الثاني من مباراة طنطا وطلائع الجيش التي يستضيفها استاد نادي طنطا ازمة عابرة بعد نشوب حريق داخل المبني الاجتماعي لنادي طنطا اثناء سير المباراة .

وقام الامن الاداري لنادي طنطا المتواجد داخل استاد نادي طنطا بمغادرة الملعب وذلك للمشاركة في إخماد الحريق في الوقت الذي رفض فيه احمد الغندور ايقاف المباراة خاصة وان الحريق داخل المبني الاجتماعي البعيد عن ملعب المباراة .

يذكر ان المباراة شهدت ازمة قبل انطلاقها بسبب اصرار فريق الجيش علي خروج الجماهير المتواجدة داخل ارض الملعب قبل ان يتدخل المهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا لحل الازمة مع مسئولي نادي طلائع الجيش .

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق طلائع الجيش الذى يحل ضيفا على نظيره طنطا في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري على ستاد طنطا الرياضى فى أول ظهور لمدرب أبناء السيد البدوي طارق يحي. Advertisements