شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلّم قسط "مستحقات" أجايى من الصفاقسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم النادي الأهلي منذ أيام 25 ألف دولار من نظيره الصفاقسي التونسي تمثل الجزء الأول من مستحقات القلعة الحمراء لدى النادي التونسي والتي تبلغ 125 ألف دولار.

وكان الأهلي نجح مؤخراً في استرداد ما يقرب من 125 ألف دولار تم إرسالها بطريق الخطأ للصفاقسي التونسي خلال مجلس إدارة النادي السابق وتولّى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي هذا الملف ونجح في إنهاء هذا الملف.

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وحصل الأهلي منذ أيام على 25 ألف دولار وسيتم تحويل 100 ألف قبل نهاية العام الجاري.

وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلى في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الاهلي في موسم 2016 وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.