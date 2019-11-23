شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلّم قسط "مستحقات" أجايى من الصفاقسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلي نجح مؤخراً في استرداد ما يقرب من 125 ألف دولار تم إرسالها بطريق الخطأ للصفاقسي التونسي خلال مجلس إدارة النادي السابق وتولّى المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي هذا الملف ونجح في إنهاء هذا الملف.
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