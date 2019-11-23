شكرا لقرائتكم طنطا ضد طلائع الجيش .. شوط أول سلبي بدون أى خطورة على مرمى الفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق طلائع الجيش الذى يحل ضيفا على نظيره طنطا في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري على ستاد طنطا الرياضى فى أول ظهور لمدرب أبناء السيد البدوي طارق يحي.

واختفت الخطورة من احداث أول 45 دقيقة من عمر المباراة حيث تبادل الفريقيان الللعب فى منتصف الملعب غير أن عمرو جمال لاعب الجيش لعب كرة عرضية في الدقيقة 40 مرت بمحازاة المرمي دون أن تتسب فى أى إزعاج.

واحتسب الحكم أحمد الغندور دقيقة واحدة وقت بدل ضائع مرت بسلام ايضا.





وظهر لاعبو فريق طلائع الجيش الأول لكرة القدم ، مرتدين تشيرتات عليها صورة الراحل علاء على لاعب نادى الزمالك الأسبق ، والذى وافته المنية منذ أيام اثر صراع مع المرض أثناء عمليت الاحماء تخليدا لذكري زميلهم .

عادت عجلات الدوري المصري إلى الدوران اليوم السبت ، بعد التوقف الدولى وانتهاء بطولة كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والتي توج بها أبناء شوقي غريب.

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ويحل فريق طلائع الجيش ضيفا على نظيره طنطا في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع لمسابقة الدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد طنطا الرياضى .

تقام مباراة طنطا وطلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد طنطا الرياضى ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وتعادل طنطا مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور أيضاً .

وتشهد مباراة طنطا والطلائع اليوم الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع بعد رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس بسبب تراجع النتائج حيث سيبحث طارق يحيى الذى دخل بالفريق معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية خلال فترة توقف المسابقة لتحقيق الفوز الاول للفريق فى المسابقة .

على الجانب الأخر طالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره للتقدم فى سباق مراكز الدوري لاسيما مع فترة الاعداد التى خاضها الفريق خلال فترة توقف المسابقة .