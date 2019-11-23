شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يُهدر 3 ملايين جنيه على المقاصة إلا فى حالة وحيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسؤولو الزمالك على 3 ملايين جنيه نظير انتقال أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق إلى مصر المقاصة، فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد طلب اللاعب الرحيل للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق الفيومى ولكن لم يستطيع مسؤولى النادى الفيومى قيد اللاعب بسبب استنفاذ الاستبدالات الخاصة بهم فى تلك الفترة.

وكشف مصدر مسؤول بالمقاصة، مؤخراً، أنهم حصلوا على وعداً من اتحاد الكرة، بمنح كل نادى عدد 2 استبدال فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، ولكن أوضح مسؤولو اتحاد الكرة بإن هذا الأمر غير صحيح وأنه لن يتم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير، وإنه سيتم ختام مسابقة الدورى بالنظام الذى انطلقت به المسابقة هذا الموسم حيث تم السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا فى قائمته واستبدال 5 لاعبين بحد أقصى فى فترة الانتقالات الصيفية والشتوية وبعد إجراء مسؤولى المقاصة 5 عمليات استبدال فى الصيف لن يتمكنوا من قيد حفنى فى الشتاء.

وسيتجه المقاصة إلى تسويق أيمن حفنى فى الشتاء خاصة بعد شرائه بتلك القيمة المالية بخلاف راتبه السنوى الذى يحصل عليه بموجب عقده ورفض اللاعب الانتقال فى بداية الموسم الحالى بعد تعذر قيده إلى أحد أندية العربية مفضلا البقاء فى الدورى المصرى وفى حالة تمسكه بالاستمرار هذا الموسم فى المقاصة وعدم قيده سيكون المقاصة قد أهدر قيمة الشراء وراتبه دون الاستفادة من جهوده على الجانب الفنى وفى حالة النجاح فى تسويقه خلال شهر يناير بالدورى المصرى لن يكون بقيمة مالية كبيرة أو بنفس قيمة شرائه لابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة ولكن سيتجنب مسؤولى المقاصة إهدار الملايين.