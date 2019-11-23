شكرا لقرائتكم طنطا ضد طلائع الجيش .. أيمن المزين يهدي طارق يحيى "المصحف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على مواصلة رحلة هداياه لمدربى الفرق التى يواجهها بمسابقة الدوري حيث أهدى طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش "مصحف" قبل بداية اللقاء .

ويستضيف طنطا نظيره طلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد طنطا الرياضى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع للدوري

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وتعادل طنطا مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور أيضاً .

وتشهد مباراة طنطا والطلائع اليوم الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع بعد رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس بسبب تراجع النتائج حيث سيبحث طارق يحيى الذى دخل بالفريق معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية خلال فترة توقف المسابقة لتحقيق الفوز الاول للفريق فى المسابقة .

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على الجانب الأخر طالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره للتقدم فى سباق مراكز الدوري لاسيما مع فترة الاعداد التى خاضها الفريق خلال فترة توقف المسابقة