شكرا لقرائتكم الخطيب يحضر مران الأهلى قبل مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور جزء من مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش من أجل مؤازرة الفريق واللاعبين قبل الإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

عاد الخطيب للقاهرة فجر أمس بعد رحلة علاجية في فرنسا استمرت عشرة أيام تقريباً وقام الخطيب بالتسجيل في الجمعية العمومية العادية أمس .

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يغادر الأهلى إلى الجونة عصر غدٍ الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز ثم يطير إلى تونس صباح الثلاثاء من الجونة على متن طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فضل الجهاز الفنى خوض المران الأخير صباح غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة والسفر بعدها إلى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.