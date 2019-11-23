شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: "الأمطار" لن تؤثر على الهلال في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال من إمكانية تأثير الأمطار على ملعب مباراة فريقه أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه سيدخل المباراة بحثا عن الفوز كما فعل في الذهاب.

ويلتقي الهلال يوم الأحد مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علماً أن الذهاب انتهى لمصلحة الفريق السعودي بهدف أندري كاريو.

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وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي: الجميع ينتظر خوض المباراة يوم الأحد، سندخلها باحثين عن الفوز كما فعلنا في الذهاب، فنحن نشعر بالمسؤولية ونريد تحقيق اللقب الآسيوي.

وواصل: جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة الهامة في مسيرتنا بالبطولة، وفي يوم الأحد سيتم تحديد القائمة التي ستشارك في المباراة النهائية.

وأتبع: هطول الأمطار على ملعب المباراة لن يؤثر على فريقنا، لأن أرضية ملعب سايتاما متميزة، وإذا كان هناك تأثير فإنه سيكون على الفريقين.