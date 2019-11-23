شكرا لقرائتكم ساندرو مانويل يمنح التعاون فوزاً ثميناً على حساب ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على ضمك في المواجهة التي انتهت 2-1، و احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين التعاون بهذا الفوز للاعبه البرازيلي ساندرو مانويل الذي سجّل هدفي الفوز، حيث كان الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وسجّل هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق ركلتي جزاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية من التعاون الذي انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه البرازيلي ساندرو مانويل.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك وبدأ بفرض سيطرته على المباراة ونجح مدافعه البرازيلي خورخي فيليبي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 بعدما حول عرضية زميله ماجد هزازي برأسه في شباك الحارس كاسيو.

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وحاول التعاون العودة وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة من زميله البوروندي أميسي ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثف التعاون محاولاته وكاد لاعبه عبدالمجيد السواط أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى ضمك.

وعند الدقيقة 90+7 نجح البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون بإهداء فريقه الفوز بعد تسجيله الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 19 نقطة ليتقدم الى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.