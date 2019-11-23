شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يقرر تطوير نظام "دوري الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد تحقيق المزيد من التطوير في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم السبت بالعاصمة اليابانية طوكيو على هامش مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والمقررة غدا بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي.

وخلال الاجتماع، صادقت اللجنة أيضا على اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية وفق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد لجعل كرة القدم الرياضة الأولى في القارة، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعها الثاني للدورة 2019 - 2023 برئاسة الدكتور تان كووك توان حيث تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 ناديا بحيث يرتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20 اتحادا تعبيرا عن مبدأ الشمولية في الاتحاد القاري.

وقال توان: بعد أن شهدنا ارتفاع المستوى الفني ومستوى المنافسة في كأس آسيا 2019 ، أثق بأن بطولاتنا للأندية ستشهد ذات التأثير الإيجابي.

ومن خلال قرار توسيع دوري أبطال آسيا ، ستحصل المزيد من الاتحادات الوطنية على فرصة معايشة مسابقات الأندية على أعلى مستوى ، وبالتالي يحصل اللاعبون والمدربون على المزيد من فرص التطوير ، وترتفع الموارد المادية للأندية المتنافسة.

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وطبقا للنظام الجديد ، فإن عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيظل على حاله دون تغيير ، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10 ، وسيتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتبارا من نسخة 2021.

كما أوصت اللجنة أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي ، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية للبطولة. وينطبق هذا أيضا على كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يحصل الفائز بلقب البطولة على مقعد في الأدوار التمهيدية في حالة عدم تأهله عن الدوري المحلي.

وبخصوص المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور النهائي بتصفيات كأس العالم 2022 ، قررت اللجنة إقامة المباريات بأيام مختلفة خلال فترة المباريات الدولية ، لضمان مواصلة تطوير وانتشار اللعبة.

ويسمح هذا القرار للجماهير بمشاهدة المزيد من المباريات التي تقام على امتداد أيام مختلفة بحيث يتعرفون أكثر على نجوم القارة. وبناء على ذلك ، فإن مباريات المجموعة الأولى تقام يومي الخميس والاثنين ، ومباريات المجموعة الثانية تقام يومي الجمعة والثلاثاء.

وصادقت اللجنة على تغيير موعد تصفيات بطولة آسيا (تحت 23 عاما) 2022 ، لتقام في يونيو 2021 بدلا من يوليو من ذات العام.

كما وافقت اللجنة على روزنامة مسابقات الأندية لعامي 2021-2022، والتي سيتم بحثها خلال ورشات العمل القارية التي تعقد في الأشهر القادمة.